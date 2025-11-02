Mercatini di Natale di Domodossola, ancora pochi posti disponibili per gli espositori

Restano pochi giorni per gli espositori del territorio che desiderano partecipare ai Mercatini di Natale di Domodossola per iscriversi all’edizione 2025. “Visto il grande successo di adesioni per i mercatini di Natale - comunica la Pro Loco domese, organizzatrice dell’evento - che si terranno sabato 13 e domenica 14 dicembre, comunichiamo che restano ancora pochi posti disponibili”.
Chi fosse interessato può scrivere una e-mail all’indirizzo prolocodomo@gmail.com, specificando il tipo di attività e la provenienza, per ricevere il modulo di adesione.