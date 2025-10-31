Lavori in centro città, chiusa per due settimane via Prampolini

A causa di lavori di installazione di un ponteggio, la polizia locale di Domodossola ha istituito un provvedimento sulla viabilità di via Prampolini per il periodo compreso tra il 1° e il 15 novembre.

In particolare, è prevista la chiusura di via Prampolini dall’intersezione con corso Moneta. È inoltre istituito un doppio senso di circolazione con transito alternato, solo per i residenti, da piazza Matteotti (parcheggio autobus) fino al civico 14 di via Prampolini e da corso Moneta fino ai civici 1 e 2.