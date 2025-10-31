 / Domodossola

Domodossola | 31 ottobre 2025

Lavori in centro città, chiusa per due settimane via Prampolini

Il provvedimento è valido dal 1° al 15 novembre: sarà istituito anche un doppio senso di circolazione solo per i residenti

A causa di lavori di installazione di un ponteggio, la polizia locale di Domodossola ha istituito un provvedimento sulla viabilità di via Prampolini per il periodo compreso tra il 1° e il 15 novembre

In particolare, è prevista la chiusura di via Prampolini dall’intersezione con corso Moneta. È inoltre istituito un doppio senso di circolazione con transito alternato, solo per i residenti, da piazza Matteotti (parcheggio autobus) fino al civico 14 di via Prampolini e da corso Moneta fino ai civici 1 e 2.

