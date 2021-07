Trail, conto alla rovescia per il BUT Formazza 2021

Pochi giorni all’edizione 2021 di BUT Formazza, in programma il prossimo 10 luglio nei maestosi scenari alpini nell'estremo nord del Piemonte.

Sarà il grande ritorno dell’evento di trail che ha fatto la storia della specialità in questo territorio, dopo che la pandemia COVID ha costretto gli organizzatori ad annullare l’edizione 2020.

Tre percorsi con l’incognita neve

I tracciati originari prevedono: Bettelmatt Trail (BT), su una distanza di 57 km per oltre 3.000 m D+- ; Bettelmatt Sky Race (BSR) su 37 km per quasi 2.500 m D+-; Bettelmatt Race (BR) sul percorso classico, 24 km per 950 m D+-. Potrebbero però esserci delle modifiche, che saranno decise all’inizio della prossima settimana: la neve infatti è ancora abbondante sui punti più alti del percorso, soprattutto nei tratti più esposti a nord, e potrebbero non esserci i necessari presupposti di sicurezza per far passare gli atleti. Una cosa è già certa: per Bettelmatt Trail e Bettelmatt SkyRace saranno obbligatori i ramponcini.

In attesa di prendere una decisione definitiva sui 3 percorsi previsti, prosegue il lavoro di Formazza Event, che da sempre organizza l’evento, per garantire a tutti gli atleti presenti, provenienti da 10 regioni italiane e in rappresentanza di 11 nazioni, le migliori condizioni per vivere una grande giornata di sport nel fantastico contesto dell’Alta Val Formazza.

“Siamo felici – spiega il presidente di Formazza Event, Gianluca Barp – di poter far correre nuovamente i trail runners nel nostro territorio, un passo importante verso un ritorno alla normalità e un segnale di come l’Alta Val Formazza e Riale in particolare vogliano diventare sempre più un punto di riferimento per lo sport estivo come lo sono ormai da anni per la stagione invernale”.

Salomon Golden Trail National Series

Anche nel 2021 l’evento organizzato da Formazza Event è parte del Circuito Salomon Golden Trail National Series, il circuito che riunisce alcune dei più belli e spettacolari Trail in Italia.

BUT è gara FISKY Quest’anno BUT Formazza si correrà sotto l’egida F.I.Sky (Federazione Italiana Sky Running).

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale www.butformazza.it