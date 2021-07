Arte e storia s'incontrano a Toceno in percorso culturale tra le vie del paese

Arte e storia sono di casa a Toceno dove è stato inaugurato un interessante itinerario culturale. Promosso dall’amministrazione comunale, il progetto è stato ideato dall’archeologa Elena Poletti. “E’ un percorso che racconta gli aspetti di interesse storico e artistico di Toceno -spiega la progettista -. E’ stato molto utile anche il materiale messo a disposizione dall’Istituto Andrea Testore, i cui studenti hanno fatto alcuni anni fa un interessante studio, disponibile anche on line”. L’itinerario consta di 20 punti tappa, contraddistinti da altrettante bacheche. Dalla “Casa dei Bandi”, ovvero l’antica sede amministrativa dal XV secolo, passando per il seicentesco “palazzo Cantadore”, con i suoi muri dipinti, fino al settecentesco forno comunitario “Thoma”: tanti pregevoli tasselli, uniti a comporre il mosaico di questo itinerario d’arte e storia. “Passo dopo passo – spiega il sindaco Tiziano Ferraris – si ha l’occasione di ricordare la figura del compianto storico locale don Cleto Barera, per le sculture del muratore e del boscaiolo che ha donato al nostro paese e la benefattrice Luigina Bona Invenizzi, che aveva donato uno stabile al Centro Tumori di Milano, poi utilizzato per molti anni come convalescenziario. Poi il soggiorno tocenese dell’esponente del Pci Palmiro Togliatti, che fece in incognito in seguito all’attentato subito nel Dopoguerra. Viene anche reso omaggio ad Andrea Testore, il nostro personaggio più illustre. Ringrazio tutta l’amministrazione, la Pro loco e le associazioni di volontariato del paese per il lavoro svolto. Un grazie a Marino Ferraris, cha ha avuto la brillante idea di utilizzare un lavoro scolastico dei nostri ragazzi (anno 2003-2004) fatto con la supervisione dell’insegnante Maria Rosa Vergano e del professore Marco Dardo. Un ringraziamento speciale alla progettista, Elena Poletti. Inoltre, grazie alla Fondazione Ciolina e a Dario Ciolina, che ringrazio sentitamente, a breve l’itinerario sarà anche arricchito da una riproduzione della magnifica opera di Giovanni Battista Ciolina “Il ritorno dall’alpe”, su una parete della piazzetta di Via Cazzini".