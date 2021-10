Festival Oxilia, sabato a Varzo 'Le allegre comari di Windsor'

Prosegue sabato 10 luglio alle ore 21.15 la terza edizione del festval “Oxilia – teatro e musica per la terra d’Ossola” con “Le allegre comari di Windsor”, la nuova produzione di Oxilia- teatro e musica per la terra d'Ossola. Lo spettacolo si svolgerà nella magnifica cornice del centro storico di Varzo, sulla scalinata della chiesa parrocchiale di San Giorgio.

Con questo appuntamento Oxilia si conferma non solo come un ricco cartellone di eventi, ma come un vero e proprio luogo di produzione artistica; ancora una volta un allestimento shakespeariano made in Ossola. La produzione, seguita da Compagnia Dellozio, coinvolge sei artisti di diversa provenienza (Ossola, Cesena, Torino, Busto Arsizio e Brescia). Alla regia Luca Savani, regista emergente con importanti produzioni al proprio attivo e fondatore della compagnia DreaMusical, realtà bresciana di grande vitalità e in grande crescita negli ultimi anni. L’adattamento, a firma di Matteo Minetti, come la traduzione, ha seguito la scia delle ultime produzioni di Compagnia Dellozio, e vede dunque al centro una grande versatilità dei cinque attori coinvolti che interpretano tutti i personaggi della commedia elisabettiana.

La vicenda si svolge a Windsor, dove il cavaliere John Falstaff, dalla vita sregolata e dall’animo approfittatore e gaudente, cerca di concupire le due mogli dei notabili locali George Page e Frank Ford per ricavare vantaggi economici dalla ricchezza dei loro mariti. Tra le alterne vicende causate dal falso consenso che le due donne dichiarano a Falstaff il cavaliere conosce una serie di rocamboleschi incontri clandestini in cui le “comari” si prendono gioco di lui mentre il geloso Frank Ford non riesce a capacitarsi della fuggevolezza di colui che insidia la sua pace coniugale.

Una commedia sempre attuale nella vivacità della trama e nell’intramontabile poesia del Bardo, che l’allestimento di Savani rende godibile alla contemporaneità con scelte di essenzialità e grande ritmo. La scenografia lascia spazio al meraviglioso borgo di Varzo per essere pienamente fruibile nel contesto della scalinata di San Giorgio, un vero e proprio gioiello architettonico ossolano, quasi un “teatro spontaneo”.

Una produzione che è l’inizio di un progetto di esportazione della creatività made in Ossola e che vedrà la propria continuazione nel progetto “Shakespeare nei Borghi”; uno spettacolo agile e leggero, collocabile in contesti architettonici e paesaggistici diversi e studiato per una grande replicabilità, sopratutto nei borghi e nei piccoli centri.

Per la serata è obbligatoria la prenotazione al numero 3335481843 (Pro Loco Valle Divedro) poiché la capienza della scalinata è ridotta dalle normative sanitarie vigenti. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Aula Magna del Collegio Rosmini di Domodossola.

Lo spettacolo sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del festival Tutte le informazioni su www.oxilia.it.