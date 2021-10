‘Il Vco è un'espressione geografica’: Stefano Paiuzza e Sylvia Matera presentano il loro libro

Sarà presentato il 10 luglio alle 17 al caffè Rosmini di Domodossola il libro di Stefano Paiuzza con le illustrazione di Sylvia Matera ‘Il Vco è unespressione geografica’.

“Si tratta di un libro che ha avuto una lunga gestazione – ci racconta Paiuzza- , è stato scritto ormai due anni fa e poi, per via del lockdown, siamo riusciti a presentarlo solo adesso. Nasce da un’idea mia e dell’illustratrice francese Sylvia Matera, con la quale ho già collaborato per il primo libro ‘Il Mattobosco’. Il primo libro era una storia illustrata per bambini, questa volta, invece, abbiamo voluto un po’ invertire e quindi provare a fare un libro destinato ad un pubblico più adulto mantenendo il formato grafica più scritto”.

Prosegue l’autore: “Il libro è composto da undici racconti, il cui tred d’union è il fatto di avere a che fare con la nostra provincia. Lo scopo è quello di raccontare attraverso i racconti il tessuto sociale della provincia andando al di là di clichè legati alle guide turistiche o dei libri che raccontano il Vco come ‘terra da guardare’ mentre la nostra idea è quella di entrare nella dinamica della provincia”.

“Il riferimento che ho tnuto scrivendo il libro è stato il film ‘Il ristorante’ di Pupi Avati che ha analizzato il sottostrato sociale della Bassa Padana”.

Per quanto riguarda le illustrazioni l’artista Sylvia Matera, illustratrice che aderisce all’iperealismo, si è confrontata con uno stile che si discosta dalla sua comfort zone, creando delle tavole che rendono il messaggio con immediatezza rendendo scorrevole la lettura del libro, scritto anch'esso con uno stile scorrevole.

“È stato un momento di sperimentazione – ha aggiunto Paiuzza – finalmente siamo riusciti a pubblicarlo attreverso la casa editrice del nostro primo libro Alhena Editori Torino”.

Nei racconti che compongono il libro viene toccata anche l’atavica rivalità tra le tre zone della provincia: “la tematica viene sfiorata anche in parte in maniera parzialmente autobiografica – conferma Paiuzza – l’idea di parlare del Vco è anche per parlare di questo campanilismo sterile, le tre zone dovrebbero imparare a confrontarsi e non solo a guardare il proprio orticello, cosa che tutt’ora da un punto di vista sia pratico che antropologico ancora non avviene. La differenza tra Verbania, tendenzialmente borghese e rivolta maggiormente verso Milano e Varese; Omegna dalla storia proletaria che sta cercando di reinventarsi e guarda più verso Novara; L’Ossola chiusa in questo cuneo tra la Svizzera e il lago certamente emerge, assolutamente non in tono polemico ma ironico. Di risorse ce ne sarebbero se si riuscisse a lavorare tutti insieme”.

La presentazione è curata dall’Associazione Wide Art Vco che ha già sostenuto il primo libro, Matteo Giomi e Lewis Tollani daranno sottofondo musicale all’evento.

Paiuzza e Matera in autunno parteciperanno al concorso Vette d’Altura in Valle d’Aosta dove i due autori vinsero con ‘Il Mattobosco’