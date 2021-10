''Luis Enrique un esempio di correttezza e sportività''

Fioccano i commenti e tutti si sentono allenatori di calcio. La Nazionale ha fatto rifiorire sui social i confronti, le prese di posizione, le battute, miste a critiche e complimenti. E questo ci sta, visto che il calcio viene considerato lo sport nazionale in cui tutti si sentono protagonisti. L’Italia è così.

Ma che sia un’amministrazione comunale a commentare le partite della Nazionale di Mancini è cosa rarissima, diremmo poco usuale. Invece succede! Nelle scorse ore, l’amministrazione comunale di Piedimulera ha postato un commento sul dopo Italia-Spagna. Commento che è forse da attribuire al sindaco Alessandro Lana, che nel mondo dello sport e dell'educazione ci vive.

E così l’amministrazione ha voluto commentare la sportività di Luis Enrique che, a fine gara, dopo aver perso con gli Azzurri, ha dettato con le sue dichiarazioni un esempio di sportività inusuale. Esempio che non è sfuggito all’amministrazione comunale di Piedimulera. Che l’ha commentato positivamente: ‘’Luis Enrique in 5 minuti di intervista ci ha riportato tutti coi piedi per terra, ci ha insegnato che perdere non significa odiare l’avversario, ci ha insegnato che una partita di calcio resta una partita di calcio. A questo grande uomo va tutta la nostra stima e ammirazione’’.