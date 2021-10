Progetto Trenino Verde delle Alpi, nuove forme di turismo e mobilità

Si è concluso con l’appuntamento virtuale del 31 maggio il ciclo di webinar dedicato alle nuove forme di turismo attivo e alla mobilità dolce, organizzato nell’ambito del programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020, collegato al progetto TVA - Il Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità Ecologica tra l’Ossola e il Vallese.

Un progetto in linea con il “Deal verde”, promosso dall’Unione Europea e dal Governo Italiano e sostenuto da una rete di partner ampia e considerevole, che comprende: Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (capofila parte italiana), Città di Briga (capofila parte svizzera), Provincia del Verbano Cusio Ossola, Città di Domodossola, VisitPiemonte-DMO Piemonte Scrl, Agenzia della Mobilità Piemontese.

La serie costituita da tre appuntamenti ha affrontato, da differenti punti di vista, il tema del trasporto pubblico locale e il suo miglioramento, oltre allo sviluppo della sentieristica, elementi che, se sviluppati correttamente, avrebbero ricadute positive sul turismo e sulla qualità del trasporto anche per i residenti. Ulteriore effetto degli incontri è stata la messa in rete di svariati attori: dalle associazioni di categoria, operatori della ristorazione e della ricettività ai tour operator e agenzie incoming, dalle guide turistiche e uffici del turismo, agli operatori del trasporto pubblico locale fino ai referenti degli altri progetti Interreg IT-CH attivi sul territorio.

Il primo incontro, il 10 maggio, si è concentrato sulla tematica: ‘Mobilità sostenibile e infrastrutture in aiuto per la ripartenza del turismo’ per evidenziare le qualità della rete di infrastrutture già esistente. Uno strumento utile alla ripartenza del settore turistico, provato dalle limitazioni legate alle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Una linea sposata anche dalla della Provincia del VCO, rappresentata dal presidente Arturo Lincio, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento del pubblico nel favorire nuove forme di mobilità: “Più verdi e nel contempo attente sia alle esigenze dei turisti che di tutti i potenziali fruitori – il commento di Lincio – Serve una visione verso il futuro, in modo che nulla, delle grandi potenzialità del territorio, vada trascurato”.

Nel secondo appuntamento, il 17 maggio, è stato, invece approfondito il rapporto fra escursionismo, turismo lento e mobilità dolce. Modalità che sposa le nuove esigenze e che proprio in Piemonte, come mostrato dalla analisi di VisitPiemonte, ha assunto un ruolo trainante per l’intero comparto turistico.

Nell’occasione è stato presentato anche il nuovo progetto Lago Maggiore Experience: strategia per lo sviluppo del turismo esperienziale e sostenibile attraverso l’outdoor tra laghi e monti, realizzato dal Distretto Turistico dei Laghi. Questa attività si incrocia con il progetto Interreg Trenino Verde delle Alpi già dal 2019.

L’incontro si è avviato alla conclusione con l’esempio della Via Stockalper, sentiero d’Oltralpe che ha ottenuto un successo documentabile e che ha fornito nuovi impulsi al territorio che attraversa.

Infine, l’ultimo incontro, il 31 maggio, è tornato a concentrarsi sulle opportunità offerte dalla rete transfrontaliera che collega Italia e Svizzera, insistendo sull’importanza dell’intervento da parte dei privati, i soli che posseggono la giusta intraprendenza e l’innovazione per permettere la sopravvivenza dell’economia.

Infine si è delineato il profilo del turista svizzero, nell’ottica di migliorare l’accoglienza turistica, affinchè sia veramente definibile accogliente.