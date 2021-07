Per martedì 13 previsto peggioramento e abbassamento delle temperature

Luca Sergio di Meteo Vco segnala: “Il bel tempo ha anticipato di un giorno rispetto alle precedenti previsioni, meglio cosi, nei prossimi giorni potremo godere di un sole splendente e del profumo dell’estate. Certo qualche nuvola non mancherà, in special modo sulle Alpi nelle ore più calde, accompagnata da qualche debole rovescio

Finita la sfuriata temporalesca.

Sono 26 i centimetri di innalzamento del Lago Maggiore dopo i recenti temporali, molto intensi con grandine di grosse dimensioni tra il Cusio e la bassa Ossola.

Il lago Maggiore segna 194.45 m s.l.m. mai così alto in questo 2021 ed è di circa 80 cm oltre il livello medio.

Abbondanti le precipitazioni piovose in Val Formazza: qui negli ultimi 3 giorni ne sono caduti 200 mm, una quantità considerevole sia perché scaricati in poco tempo sia per il periodo, luglio mediamente è il terzo mese meno piovoso dell’anno.

In lento graduale aumento, fino a 4-5°C oltre la media 1981-2010 con il picco il giorno 12.

Una breve piccola ondata di caldo prima di una nuova svolta, anticiclone delle Azzorre assente alle nostre longitudini in questa estate 2021, caratterizzata invece da ripetuti affondi Atlantici.

Secondo i modelli meteo, sul tardi di lunedì 12, arriverà un ulteriore perturbazione interessando martedì 13 con temporali e un deciso calo delle temperature, certo non sarà la rottura estiva ma sicuramente ci permetterà di tenere a bada il caldo africano almeno fino al 20 del mese”.



Temperature Vco e dintorni:

Arona 260 m: 19.2 °C (max: 19.9 °C, min: 18.6 °C)

Baveno 205 m: 17.9 °C (max: 20.7 °C, min: 16.3 °C)

Belgirate 215 m: 19.9 °C (max: 20.7 °C, min: 18.7 °C)

Macugnaga Belvedere 1950 m: 8.7 °C (max: 10.1 °C, min: 8.3 °C)

Borgomanero 308 m: 16.4 °C (max: 19.6 °C, min: 16.4 °C)

Domodossola 350 m: 15.1 °C (max: 19.1 °C, min: 14.4 °C)

Gravellona Toce 211 m: 17.2 °C (max: 19.7 °C, min: 16.4 °C)

Malesco 765 m: 9.4 °C (max: 14.1 °C, min: 9.3 °C)

Ornavasso 215 m: 15.8 °C (max: 17.1 °C, min: 14.9 °C)