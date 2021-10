Catafalco ottocentesco in mostra a Malesco

In occasione del 350esimo di costruzione del campanile di Malesco, la parrocchia ha deciso di montare il catafalco e di esporlo al pubblico. I pannelli istoriati per il catafalco di Malesco sono stati realizzati tra il 1845 ed il 1851. "Si è deciso di montarlo all’interno dell’oratorio di San Bernardino – spiegano i parrocchiani - e rimarrà esposto fino agli inizi di settembre: la chiesa è pertanto aperta e visitabile". Non solo: tra luglio e agosto verranno anche programmate delle visite guidate, esponendo per l’occasione anche vari arredi e paramenti antichi che si usavano in occasione delle celebrazioni durante i funerali.