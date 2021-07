Formazza isolata per 4 frane, monitorato il ponte sul Toce al Pontetto FOTO E VIDEO

Il maltempo non rallenta e i Vigili del fuoco del Comando Provinciale sono impegnati su più fronti. Sette al momento gli interventi in corso.

La S.S. 659 al km 27+700 nel comune di Formazza in località Foppiano è chiusa per 4 distinte frane e smottamenti. Il materiale franato non ha interessato persone e automezzi. Attualmente stanno operando squadre ANAS con escavatori per il ripristino della viabilità. Al momento il comune di Formazza risulta isolato anche ai mezzi di soccorso. Presenti in zona gruppi di turisti isolati in alta valle.

Monitorato anche il ponte tra il Pontetto e Crevoladossola. Rami e tronchi si sono accumulati a monte contro il ponte e fanno temere per eventuali esondazioni.