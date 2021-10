Cultura d’alta quota a Macugnaga

Dalla collaborazione fra la Pro Loco e la Biblioteca Civica "G. Contini" di Domodossola nasce una nuova proposta culturale: la biblioteca d’alta quota.

L’interessante idea consentirà di abbattere le distanze e portare la cultura anche in alta montagna.



Le migliaia di volumi presenti nel catalogo delle biblioteche del Vco sono resi disponibili e i libri potranno restare nelle mani del lettore per trenta giorni.

Gli interessati potranno recarsi presso l’Ufficio Turistico di Macugnaga qui dovranno presentare la carta d'identità e compilare un apposito modulo.



Il servizio effettuato è a tutti gli effetti un prestito bibliotecario ma non sarà più necessario scendere di persona fino a Domodossola, i libri saranno consegnati direttamente presso l’Ufficio Turistico di Macugnaga.



Info: IAT Macugnaga 0324 65119 oppure Biblioteca “G. Contini” Domodossola 0234 242232.



Ricordiamo inoltre che la Pro Loco di Macugnaga ha attivato anche il servizio di BookCrossing, iniziativa che consiste nella liberazione di libri allo scopo di poterli condividere e, se si vuole, di seguirne il viaggio attraverso i commenti di coloro che li utilizzano.



A tale scopo è stata adibita la piccola casetta di legno, situata di fianco all’Ufficio IAT. Nella casetta, i fruitori possono accedere al libero scambio di libri.