Fabio Marza Band, Elisabetta Cametti e gli spettacoli per bambini coi Giovedì d'Estate

Proseguono a Domodossola i “Giovedì d’estate 2021”, il programma della serata del 15 luglio prevede in piazza Chiossi alle 20:45 lo spettacolo per bambini: “Fluffy Puppets Musik Show”.

La compagnia Fluffy con i suoi pupazzi pazzi in uno show musicale ispirato ai Muppets.

A seguire in piazza Fontana lo spettacolo per bambini: “Magic Show” con Amaranta e il Mago Onireves.

Magia, grandi illusioni, equilibrismo, contorsionismo e fachirismo.

In piazza Mercato ore 21:30 si svolgerà il concerto blues della Fabio Marza Band, mentre in piazza Repubblica dell'Ossola davanti al Municipio, sempre alle ore 21:30 l’autrice e opinionista tv Elisabetta Cametti presenta il suo ultimo romanzo thriller psicologico "Muori per me".