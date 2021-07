Malesco in lutto per la scomparsa di suor Armida

Cordoglio a Malesco per suor Armida Cacchi. “Dopo una vita dedicata ai ragazzi e ai giovani nello spirito di San Giovanni Bosco, offrendo, per 27 anni, il suo servizio alla comunità di Malesco , è tornata alla casa del Padre” riporta la carta funebre. Già, perché suor Armida è stata una colonna importante nella crescita di tantissimi giovani in Valle Vigezzo. A lei si deve la nascita del Grest a Malesco, che è arrivato negli anni ad ottenere l’adesione di oltre cento bambini e ragazzi. “E’ arrivata a Malesco nel 1994 e subito ci ha coinvolto tutti col suo grande entusiasmo quando ha voluto creare un oratorio e una scuola di teatro" spiega la referente del Gruppo Oratorio don Bosco, Anna Avossa. Suor Armida ha saputo negli anni farsi apprezzare in paese per la sua grande umanità e spontaneità: era una persona diretta, senza filtri. “Un vulcano di idee e iniziativa, organizzava conferenze, gite e momenti di aggregazione” aggiunge Avossa. Suor Armida mancherà tanto anche ai giovani di oggi e di allora: i suoi ragazzi e le sue ragazze del Grest, che la ricordano col suo grande sprint, sempre col cappellino in testa, il fischietto e le scarpe da tennis. Grande cordoglio viene espresso dalla comunità parrocchiale di Malesco, l’amministrazione dell’Asilo infantile “Trabucchi”, l’oratorio e il teatro “Don Bosco”, le ex allieve salesiane e i ragazzi del Grest. I funerali saranno celebrati oggi, sabato 17 luglio, presso la chiesa parrocchiale di Malesco, preceduti dalla recita del rosario alle 10.