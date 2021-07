''No alla chiusura del punto nascite, la politica garantisca la sicurezza''

‘’Di fronte alla questione punto nascite di Domodossola non posso e non voglio tacere, me lo impone la coscienza e il rispetto per la politica vera, quella basata sulla programmazione e sullo studio di competenza’’. Esordisce così Massimo Ficara, uomo di destra, politicamente impegnato ed in passato commissario del MNS.

Ficara interviene sulla politica sanitaria, dopo che l’assessore regionale Luigi Icardi ha bocciato la riapertura completa del punto nasciate dell’ospedale domese sbagliando completamente i tempi vista l'imminente campagna elettorale in arrivo a Domodossola.

Si dice basta tagli alla sanità e poi la politica continua a tagliare…

‘’Chiariamo un concetto: la politica non dovrebbe mai e poi mai attuare tagli su due dipartimenti fondamentali come l'istruzione e la sanità, in tali settori si investe sempre e non si taglia per ovvie ragioni di prospettive e programmazioni sociologiche; il compito di un governo è quello di accompagnare i propri figli alla vita attraverso lo studio e garantendo loro un'adeguata assistenza sanitaria. Lo sanno anche i muri’’

Ma comunque i tagli restano....

‘’Mi fa pensare che il livello politico di questa Provincia, fino ad arrivare alle nobili Camere parlamentari, sia di scarsa qualità, fatta eccezione per un onorevole di sinistra che non stimo, ma che rispetto, che per lo meno è preparato’’.

Ma il sindaco di Domodossola è intervenuto duramente….

‘’Sì. Ci si indigna se il sindaco di Domodossola prende una posizione forte, ma qui lui è l'unico a svolgere il suo mandato a tutela e salvaguardia dei propri cittadini. A questo punto direi che è anche l'unico a fare gli interessi di tutto il VCO’’.

Ci si riempie la bocca di provincia montana e poi nei fatti è una bufala….

‘’ Se questa Provincia ha la specificità montana occorre fare ragionamenti diversi mirati, di tutela. A palazzo Lascaris forse non comunicano le poltrone. Lo dico da uomo di destra libero, lontano dai partiti, ma non troppo come vorrebbero alcuni. La nota del Ministero dice che, essendoci poche nascite, non si garantirebbe un'adeguata sicurezza per le partorienti e i nascituri, ma chi la dovrebbe garantire questa sicurezza se non la politica, qui siamo passati dalla scienza alla fantascienza’’.