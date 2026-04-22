Tecnoparco, approvato il bilancio 2025: avanzo da oltre 2 milioni

L’assemblea dei sindaci della Provincia ha approvato il risultato di amministrazione 2025 dell’ente, con 45 voti a favore e 9 astensioni. Una cifra che supera i 12 milioni di euro, con un avanzo di circa 2 milioni 100 mila euro.

Il presidente della Provincia Giandomenico Albertella ha ricordato l’importanza dei canoni idrici (che però hanno presentato cifre progressivamente inferiori dal 2023 al 2025) dalla Regione, per un ammontare di oltre 4 milioni di euro, consentano al bilancio di pareggiare.

L’avanzo di amministrazione è stato poi già impiegato tramite una variazione di bilancio approvata nel successivo consiglio provinciale e destinato principalmente a scuole e opere stradali e di messa in sicurezza idrogeologica.

"I canoni idrici che ci sono stati riconosciuti dalla Regione Piemonte hanno permesso alla Provincia di continuare ad esistere – ha detto Albertella -. Da quando siamo usciti dal piano di rientro possiamo ora anche pianificare nuove assunzioni, che quest’anno ci consentiranno di sostituire principalmente il personale che andrà in pensione".

Durante la discussione è intervenuto anche Alessandro Lana, sindaco di Piedimulera e presidente uscente, che ha governato l’ente fino alla fine del 2025.

"I mesi da ottobre a dicembre sono stati molto complicati, volevamo chiudere il bilancio con un avanzo di amministrazione anche minimo e alla fine il risultato è stato molto soddisfacente. Oggi si chiude definitivamente il mio mandato".

Per il Comune di Baveno, che si è astenuto, è intervenuto durante la discussione l’assessore Emanuele Vitale, che ha sottolineato come durante l’amministrazione Lana sia stato sempre possibile un dialogo costruttivo e collaborativo, pur nella distanza tra le posizioni politiche.

"Atteggiamento diverso da quello dell’attuale presidenza" ha aggiunto.

Nel merito del bilancio, Vitale ha anche evidenziato come i canoni idrici restano pur sempre un’incognita:

"La sfida sarà farceli riconoscere come una risorsa che ci spetta di diritto e non essere sottoposti ogni anno al ricatto, come se a seconda di chi governa e del suo orientamento politico ci verranno assegnati questi fondi".