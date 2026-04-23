Gaiardelli si candida a sindaco: nasce la lista civica “Insieme per Macugnaga”

Francesco Gaiardelli, presidente uscente del Distretto turistico dei Laghi, Monti e Valli, ha formalizzato questa mattina la sua candidatura a sindaco di Macugnaga. Domani verrà chiusa la lista che sosterrà ufficialmente la sua corsa elettorale.

La squadra che accompagnerà Gaiardelli sarà una lista civica, come lui stesso precisa, dal nome “Insieme per Macugnaga”. Un gruppo composto da persone diverse, quasi tutte residenti a Macugnaga, provenienti in larga parte dal mondo imprenditoriale e con l’obiettivo dichiarato di lavorare per il bene del paese.



“Ho sempre cercato collaborazioni – afferma Gaiardelli – sia nel mio ruolo di presidente del Distretto turistico, sia nelle precedenti esperienze nel Consorzio turistico della Valle Vigezzo e in altri incarichi. Il mio obiettivo e il mio valore assoluto è solamente uno: ricercare il bene dello Stato e il bene del territorio”.

Gaiardelli interviene anche sulle critiche mosse nei suoi confronti dal segretario della Lega, scegliendo però un profilo di pacatezza: “Preferisco non replicare alle critiche. Credo solo in questo valore, cioè quello del bene dello Stato. Abbraccio tutti cordialmente”.



Quanto al confronto con l’altro candidato sindaco, espressione della Lega, Candiani, Gaiardelli sottolinea un clima di rispetto reciproco: “Ci siamo sentiti e lavoreremo in maniera costruttiva per portare Macugnaga fuori da una crisi che la sta attanagliando ormai da troppi anni. Non ci sarà guerra, ma rispetto, perché tutti lavoreremo per l’amore del territorio e il rispetto delle istituzioni”.



Al centro del suo impegno, ribadisce, ci sarà la presenza e l’ascolto della popolazione: “Nella mia esperienza ho sempre ascoltato tutti e lavorato per il bene del territorio. È quello che farò se sarò eletto sindaco”. E conclude confermando l’intenzione di mantenere toni corretti anche nella competizione elettorale: “Con Candiani ci abbracciamo e sicuramente saremo leali”.