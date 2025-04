De Angelis, Della Vedova, Gorlani e Peruta regalano alla S.C. Verso l’Iride la medaglia d’argento

Medaglia d’argento per la S.C. Verso l’Iride, una formazione femminile nata in collaborazione con il Pedale Ossolano. La formazione ha conquistato una medaglia a Roma alla prima partecipazione al Campionato italiano grazie alla prestazione di Isabella De Angelis, Marta Della Vedova, Lara Gorlani e Sara Peruta, piazzatesi seconde nella cronometro a squadre categoria allieve. . Le ragazze, guidate da Gianfranco Camotti, hanno chiuso la gara col tempo di 23’36’’35, in pratica a soli 29 secondi dalle vincitrici della Flanderslove.