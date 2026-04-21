Montani sulla candidatura di Gaiardelli a Macugnaga: "Se così sarà, non farà più parte della Lega"

Sarà sfida a due a Macugnaga alla prossima tornata elettorale per la scelta del nuovo sindaco? Sembrava che il deputato di Busto Arsizio Stefano Candiani, che da oltre 40 anni frequenta la Perla del Rosa, dove ha una seconda casa, sarebbe stato l'unico candidato.

Ma da qualche giorno qualcosa è cambiato. Prima le voci di una possibile seconda lista a cui sta lavorando Luca Vittore, albergatore macugnaghese, poi l'uscita del referente provinciale di Futuro Nazionale Davide Titoli, che aveva sottolineato come fosse un rischio avere un sindaco-deputato eletto in un altro territorio. E' notizia di oggi invece che il candidato di questa comopagine potrebbe essere l'attuale presidente del Distretto Turistico Francesco Gaiardelli.

Da sempre in quota Lega, Gaiardelli, andrebbe quindi a sfidare un candidato voluto dal suo stesso partito. “E' indubbio che la scelta di Gaiardelli porterà ad una sua uscita dalla Lega, non solo per la decisione di candidarsi contro Candiani, ma anche per la scelta che si vocifera lo voglia vicino al partito del generale Vannacci” il commento del segretario provinciale leghista Enrico Montani, che da mesi sta lavorando alla candidatura di Candiani. “Tra un paio di giorni si ufficializzerà, la scelta di Candiani di correre a Macugnaga è una buona notizia per l'intero territorio” sottolinea Montani, che al momento non fa nomi dei candidati della lista.