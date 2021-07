Alla Lucciola la 'pastasciutta antifascista'

‘’Anche quest'anno ci ritroviamo per festeggiare la caduta del fascismo del 25 Luglio del '43. Lo facciamo sabato 24 Luglio dalle ore 18, con immagini, parole e canti dedicati al lavoro, nella scia del sacrificio e dell'esempio della Famiglia Cervi. Come da programma, l'ANPI, con la collaborazione della Fondazione Novecento offrirà la tradizionale "pastasciutta antifascista", che come ebbe modo di dire una volta Papà Cervi, è il degno funerale al fascismo’’. Lo scrive Daniele Fortin, presidente dell’Anpi di Villadossola annunciando sulla pagina facebook la ‘pastasciutta antifascista’ in programma sabato 24 luglio, alle ore 20 alla Lucciola di Villadossola. La cena sarà anticipata alle 18 dall’inaugurazione della mostra fotografica ‘Mestieri in libertà’, un concorso indetto proprio per questa occasione. Inoltre è previsto un momento di riflessione sul tema del lavoro proposto dal direttivo dell’Anpi e una rappresentazione di Libera, l’associazione contro le mafie.