Insieme per un Dono sul Punto Nascite: "Per ora sono solo annunci. Ci spieghino cosa vuol dire aprire al 100%""

Prendiamo atto dell'annuncio che il punto nascite di Domodossola riaprirà al 100%. Bisogna capire bene cosa vuol dire 100%. Vuol dire un reparto con la guardia attiva di ginecologi, ostetrici e pediatri 24h su 24h? Oppure solo dalle 8 alle 20 con reperibilità notturna come si sente dire da voci di corridoio? E ancora quali e quante limitazioni ai parti ci saranno? Saranno limitazioni capestro come quelle imposte fino a prima del lock down, dove solo le partorienti senza alcuna problematica potevano recarsi a Domo a partorire, dove non era possibile eseguire un cesareo programmato, dove in caso anche solo di dubbio o sospetto di problematica la mamma veniva trasportata a Verbania.