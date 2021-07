“Il bronzo olimpico di Longo Borghini porta un po’ di Vco in Oriente e nel mondo”

Soddisfazione per il bronzo olimpico ottenuto dalla ciclista di Ornavasso Elisa Longo Borghini nella prova su strada viene manifestata dal presidente gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, che in una nota sottolinea le straordinarie doti atletiche e mentali dimostrate ancora una volta della sportiva ossolana. “La medaglia di Tokyo – commenta Preioni – è una gioia per tutto il Verbano Cusio Ossola, che si conferma terra di ciclisti, e il giusto riconoscimento per una sportiva che, grazie ai suoi sacrifici quotidiani, ha già portato in tante altre occasione il nome del nostro territorio nel mondo. Ringrazio Elisa Longo Borghini a nome di tutto il gruppo Lega Salvini Piemonte – sottolinea Preioni – augurandole di poter ottenere in carriera altri importanti successi. Questo bronzo olimpico porta un po’ di Vco in Oriente”.