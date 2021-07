Allagamento senza conseguenze a Palazzo San Francesco

Il nubifragio che ha colpito l'Ossola ed in particolare Domo nelle prime ore del pomeriggio ha causato anche un allagamento a Palazzo San Francesco. Il piano terra dei musei civici domesi ha subito un piccolo allagamento ma fortunatamente non ci sono stati danni alle opere, così come non ci sono stati danni nel sottotetto dove la pioggia è riuscita ad infiltrarsi tra le piode del tetto. Sul posto gli Aib domesi, l'assessore Falciola e il sindaco Pizzi.