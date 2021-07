Il nubifragio fa paura anche a Domodossola

Una bomba d’acqua ha investito intorno alle 14.30 Domodossola. Attimi di paura per alcuni automobilisti in superstrada che si sono trovati la via bloccata da una grossa pianta caduta per le violente raffiche di vento nel tratto tra Piedimulera e Villadossola. Traffico in tilt anche alle porte di Domodossola per l’allagamento del sottopasso delle Nosere con due auto rimaste bloccate. Traffico bloccato anche lungo la statale 337 appena sopra Masera per una voragine che si è aperta nella strada.