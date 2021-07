Partono il 27 luglio i festeggiamenti della Madonna della Neve a Bannio

Dal 27 luglio fino al 6 Agosto si svolgono i festeggiamenti della storica Milizia Tradizionale di Bannio che da quattro secoli celebra questo evento storico e devozionale, tramandato con grande dedizione e affetto da tutta la popolazione banniese e della valle intera.

La Milizia protegge la Madonna della Neve nel suo piccolo santuario: riti militari, funzioni religiose e momenti di festa e di convivialità si uniscono e si fondono in questi giorni a Bannio, per raccontare una storia che continua da generazioni, di padre in figlio, dal nonno ai nipoti con immutato affetto e dedizione.

“Un cerimoniale – afferma Remigio, Presidente dell’Associazione Milizia Tradizionale di Bannio – preciso e ricco di significato che emoziona e coinvolge, non facile da raccontare ma che sicuramente invitiamo a vivere.”

Tanti i momenti significativi da cogliere, tra le funzioni religiose e le azioni di presenza della Milizia: la novena al Santuario dal 27 luglio; la S. Messa con gli Ufficiali, Pifferi e tamburi della Milizia il 31 luglio e con, a seguire, intrattenimento musicale; la festa storica della Milizia del 1° Agosto con un programma intenso per tutta la giornata.

Al centro di questo calendario, che si sviluppa su oltre quindici giorni di festa, l’evento più significativo: la Festa Votiva della Beata Vergine Maria della Neve, memoria del voto storico fatto dai banniesi nel 1622 in epoca di peste manzoniana, che si celebra da sempre il 5 Agosto con la presenza della Milizia al gran completo, in un avvicendarsi di momenti rilevanti e l’intenso e prezioso istante dell’ascesa del simulacro della Madonna alla cupola, fra una pioggia di petali e canti antichi.

Non può mancare, il 30 Luglio, il concerto del Premiato Corpo Musicale di Bannio e, il 6 agosto, la S. Messa di commemorazione dei caduti e dei defunti della Milizia, con la partecipazione degli ufficiali.

La Milizia è parte di Bannio e dei Banniesi, un evento importante per la popolazione coinvolta e l’occasione per far conoscere a tutti questo rito che racconta storie di fede, di persone, di riti militari, di terra di montagna, di condivisione e di preziosa unità fra le genti.

Il programma completo prevede:

dal 27 LUGLIO al 6 AGOSTO

DAL 27 LUGLIO AL 4 AGOSTO

NOVENA AL SANTUARIO

ore 6.00 e ore 20.00 Santa Messa al Santuario

VENERDÌ 30 LUGLIO

ore 21.00 CONCERTO DEL PREMIATO CORPO MUSICALE DI BANNIO

SABATO 31 LUGLIO

ore 20.00 Santa Messa al Santuario della Madonna della Neve con Ufficiali, Pifferi e Tamburi della Milizia.

A seguire serata danzante in piazza con l’Orchestra Arcobaleno

DOMENICA 1 AGOSTO

FESTA STORICA DELLA MILIZIA TRADIZIONALE

ore 6.00 Santa Messa al Santuario

ore 8.00 Adunata della Milizia ~ Prelievo della Bandiera ~ Rivista del Colonnello

ore 9.30 Santa Messa militare e discesa del Simulacro ~ Processione al Santuario

ore 11.00 Santa Messa solenne al Santuario ~ A seguire Salve d’Onore in piazza

ore 14.30 Seconda Adunata della Milizia ~ Prelievo della Bandiera ~ Rivista del Colonnello

ore 15.30 Vespri solenni al Santuario ~ Processione di ritorno ~ Ascesa del Simulacro alla Cupola

ore 17.00 Parata e Salve d’Onore in piazza

~ Intrattenimento musicale in piazza con Ketty

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO

partenza ore 17.00 ~ arrivo in piazza ore 20.30 circa

FIACCOLATA VOTIVA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA NEVE

GIOVEDÌ 5 AGOSTO

FESTA VOTIVA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLA NEVE

ore 5.30 e ore 6.30 Santa Messa al Santuario

ore 9.00 Prima Adunata della Milizia ~ Prelievo della Bandiera

ore 9.30 Santa Messa militare ~ Panegirico e discesa del Simulacro ~ Processione al Santuario

ore 11.00 Santa Messa solenne al Santuario

ore 14.30 Seconda Adunata della Milizia ~ Prelievo della Bandiera

ore 15.30 Vespri solenni al Santuario ~ Processione di ritorno ~ Ascesa del Simulacro alla Cupola tra una pioggia di petali

VENERDÌ 6 AGOSTO

ore 10.00 Solenne ufficio funebre in memoria dei Caduti e dei Defunti della Milizia con la partecipazione di Ufficiali, Pifferi e Tamburi della Milizia

21 e 22 AGOSTO - SAN BARTOLOMEO

SABATO 21 AGOSTO

ore 21.00 Serata in piazza con gli “Amici della Montagna”

DOMENICA 22 AGOSTO

FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN BARTOLOMEO

ore 10.00 Prima Adunata della Milizia ~ Prelievo della Bandiera ~ Rivista del Maggiore

ore 10.30 Santa Messa ~ Processione con la statua di San Bartolomeo ~ Benedizione papale ~ Salve d’Onore in piazza

ore 14.30 Seconda Adunata della Milizia ~ Prelievo della Bandiera ~ Rivista del Maggiore

ore 15.30 Vespri solenni ~ Processione e Benedizione Eucaristica

ore 16.30 Parata e Salve d’Onore

ore 21.00 Intrattenimento musicale in piazza con Michele e Alice