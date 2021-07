Messa in sicurezza delle briglie: lavori per 130 mila euro

Approvato il progetto esecutivo relativo per gli interventi di messa in sicurezza delle briglie del torrente Ovesca in centro città. Intervento finanziato con i fondi ATO 2019. L’importo dei lavori è di 130 mila euro. Un ulteriore tassello per la messa in sicurezza del torrente che attraversa Villadossola, che due anni fa era stato interamente ripulito da erba e piante.