Una festa a La Lucciola per ricodare Maty

‘’Ricordando te, cara Maty’’. Questo il titolo della due giorni dedicata a Matilde, la piccola di soli 9 anni di Crevoladossola, deceduta a giugno dopo una strenua lotta col male che l’aveva colpita. Un male rarissimo: circa 500 casi in tutto il mondo. Ora, le associazioni Ossola amica dell’Ugi e Amici ci Cristiano Oberoffer hanno deciso di programmare, per sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, una festa nell’area de La Lucciola di Villadossola.

Una due giorni benefica che servirà a raccogliere fondi per l’Ugi e per l’associazione Gaia, da anni impegnate ad aiutare i bambini gravemente ammalati e i loro genitori costretti a lunghe trasferte. Una vita stravolta per i piccoli costretti a stare in ospedale per le cure e i famigliari che, per stare loro vicino, devono trasferirsi nelle città dove vengono curati.

Una due giorni di danza, spettacoli, ricreazioni, momenti magici, concerti e momenti fiabeschi. Il programma vede il via sabato alle 15,30 con la danza e il canto di Arcademia, poi un’esibizione di kick boxing, quindi la danza aerea con Aso Fire Fly 2.0 ; in serata le letture fiabesche ad opera di Lara Fasoletti e l’edizione nostrana di Ugis’ Got Talent. Domenica, in mattinata, alle 9,30 il torneo di beach volley, lo yoga con l’associazione Colibrì e lo spettacolo di magia con Settimo Circo. Nel pomeriggio uno spettacolo teatrale, l’esibizione di danza con la Scuola Butterfly e in serata il concerto con i Pentagrammi.

Interverranno anche le fisarmoniche ossolane e sarà realizzata un’area relax con massaggi e sarà a disposizione castello.

Sarà anche allestito il Mondo magico di Maty: giochi e laboratori per bambini, esibizioni e sorprese in quantità. Un mondo di fantasia, fiori, colori, farfalle e spazi creativi. Alla domenica si potrà cavalcare i pony, tanto amati da Matilde.

Naturalmente a mezzogiorno e alla sera si potrà mangiare grazie all’ottima cucina proposta; chi intende fermarsi a La Lucciola deve prenotare al 3475633470 oppure al 3491566402.

L’obiettivo è raccogliere fondi per ‘adottare’ due appartamenti a Torino e garantire alle famiglie di stare vicino ai figli ammalati in cura all’ospedale Regina Margherita.

Parte del ricavato poi servirà alla pubblicazione del libro che la piccola Maty aveva scritto durante il ricovero in ospedale. Scritti e disegni di fantasia, già diventati un libro che ora si vuole riprodurre in molte più copie.