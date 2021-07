È uscito il numero estivo de “Il Rosa”, giornale di Macugnaga e della Valle Anzasca

In questi giorni è in distribuzione il numero estivo de “Il Rosa” che si avvia al compimento dei suoi 60 anni di vita, primo free press delle Alpi.

E questa edizione porta proprio ad analizzare la vita delle e sulle Alpi.



Il Direttore, Paolo Crosa Lenz scrive: «Il turismo, su tutte le Alpi, ha portato vantaggi economici, ma anche devastazioni culturali e ambientali. Oggi il modello del turismo alpino non è più quello di cinquant’anni fa. Sono cambiate le prospettive ed è cambiato il mondo. I valori diffusi non sono più quelli della città riprodotta in montagna, ma quelli della natura, del turismo ambientale fatto di fatica sui sentieri, la salubrità delle Alpi. Che fare? L’obiettivo è la ricerca di un equilibrio tra tenuta del popolamento in una nuova dimensione di qualità di vita e rispetto e tutela di valori culturali e ambientali».



Trova inoltre spazio, raccontata da Marco Sonzogni, “La rinascita di Olino, minuscolo villaggio sui monti della bassa Valle Anzasca che, dopo l’abbandono del secondo dopoguerra, sta tornando vivo. Al posto di rovi e ortiche, mucche in transito verso gli alpeggi superiori. Piccole comunità di uomini che vivono bene riscoprendo valori e solidarietà che sembravano perse”.



E ancora, Jacqueline Fritz, alpinista tedesca con una sola gamba fra Val Grande e Dufour. Il sogno di un bambino, una salita capolavoro, la storia scritta da Fleyv ma da lui mai raccontata. I 130 anni del rifugio “Eugenio Sella”: dopo oltre un secolo di storia, oggi rinasce a nuova vita.

Il roseo giornale (rosa è il colore della carta ma anche del Monte Rosa all’alba) contiene anche un corposo inserto interamente dedicato ai cinquant’anni della Sezione CAI Macugnaga raccontata attraverso, immagini, avvenimenti e personaggi.