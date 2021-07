Un week end ricco di appuntamenti per Oxilia Festival

Il festival “Oxilia - teatro e musica per la terra d’Ossola” organizzato da Compagnia Dellozio, in collaborazione con Cappella Musicale del S. Monte Calvario, prosegue nella programmazione con un fine settimana ricco di eventi in diversi luoghi del territorio ossolano.

Venerdì 30 luglio 2021 alle ore 21.15 nella sala parrocchiale “Don Musetta” a Piedimulera andrà in scena lo spettacolo “A modo mio”, della compagnia emiliana Parpignol, di e con Francesco Marchesi e Alessia Capua. Lo spettacolo racconta la storia di una giovane attrice, precaria per definizione: Alessandra, una ragazza non ancora donna che, “nel bel mezzo del casin della sua vita”, scopre di essere rimasta incinta. Nonostante il suo grande senso dell’umorismo entra in una profonda crisi, che affronta ripercorrendo momenti della sua vita attraverso opere teatrali da lei interpretate negli anni. In un parallelo tra la propria vita e la scena, Alessandra mostra quanto la vita e il teatro siano aderenti e quanto la realtà e la fantasia non siano così distanti. Perché come era solito affermare Eduardode Filippo “La vita porta al teatro e il teatro porta alla vita”.

Sabato 31 luglio vedrà invece il festival allargarsi alla Valle Bognanco. Per la prima volta, grazie alla Pro Loco e alla disponibilità delle Terme di Bognanco, il festival realizzerà alcuni eventi in questo bellissimo contesto. Il primo dei tre appuntamenti in Bognanco sarà appunto quello di sabato 31 presso il parco delle Terme, il località Fonti, con un Concerto Jazz. La serata vedrà l’esecuzione della “Suite per flauto e piano jazz trio“ di Claude Bolling a cura dei Cameristi dell’Orchestra Città di Vigevano. Il jazz non è un genere nuovo per la valle Bognanco, che nei decenni passati ha ospitato grandi artisti in concerti eccezionali. L’appuntamento è sempre per le ore 21.15.

Domenica 1 agosto 2021 alle ore 21.15 al Sacro Monte Calvario, presso il cortile dei Sodales nel convento dei PP. Rosminiani, il tradizionale concerto a lume di candela. Quest’anno la Camerata Strumentale di S. Quirico e il soprano Federica Napoletani eseguiranno brani di A. Vivaldi, F. Mancini e N. Porpora. Il concerto è uno degli appuntamenti fissi per il festival e si colloca presso il Sacro Monte, vera casa di Oxilia. Solo nel 2020 non è stato realizzato a causa della crisi pandemica, e il suo ritorno sarà auspicio di una più serena e recuperata normalità anche nelle attività musicali al Sacro Monte.

Per gli eventi non è necessaria prenotazione. Ingresso a offerta libera. Il comitato organizzatore invita tutti a partecipare agli eventi nel rispetto delle norme sanitarie

vigenti.