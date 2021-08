Pesentazione del libro “Macugnaga: due secoli di Guide Alpine"

Domani sera, alle ore 18.00, in piazza Municipio a Macugnaga sarà presentato il libro “Macugnaga: due secoli di Guide Alpine" edito dal Comitato della Comunità Walser di Macugnaga.

Gli autori sono quattro: Beatrice Canestro Chiovenda (1901-2002) è stata la primadonna a scalare la Est della Dufour. Luigi Zanzi (1938 – 2015), studioso walser, filosofo e alpinista. Teresio Valsesia, giornalista, scrittore, è il massimo conoscitore della storia alpinistica del Monte Rosa. Enrico Rizzi è lo storico delle Alpi, dei Walser e delle colonizzazioni alpine.



Chi fu la prima guida alpina di Macugnaga?



Chi fu la prima guida di Macugnaga a scalare la Est del Monte Rosa?



Chi salì la Est accompagnando Achille Ratti, futuro Papa Pio XI?



Queste e tante altre domande trovano risposta in questo prezioso lavoro editoriale.



Saranno presenti: Enrico Rizzi e Teresio Valsesia mentre alcuni membri del Laboratorio di Narrazione di Verbania leggeranno brevi testi tratti dalla pubblicazione.



La colonna musicale sarà affidata ai maestri anzaschini Marco Rainelli e Roberto Olzer.



In caso di cattivo tempo la presentazione del libro sarà effettuata in Kongresshaus.