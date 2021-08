Provincia: “Grazie ai nostri 2 campioni olimpici per le emozioni che hanno regalato al Vco”

Le olimpiadi di Tokio 2020 hanno regalato al VCO grandi emozioni: prima il bronzo di Elisa Longo Borghini nella prova di ciclismo in linea, poi l'oro olimpico e il nuovo record del mondo nell’inseguimento conquistato dal quartetto trascinato alla vittoria da Filippo Ganna.

“Due magnifici campioni -scrive il presidente della Provincia Arturo Lincio- che, con il loro innato talento, che è stato mostrato in abbondanza nelle gare olimpiche, tanta dedizione e costanza ma anche con grandi sacrifici sono riusciti a compiere l’impresa che tutti gli atleti sognano: arrivare alle Olimpiadi e portare a casa una medaglia! Seguire le loro gare, le loro eccellenti prestazioni e, soprattutto vederli salire sul podio ci ha fatto emozionare ed esultare".

"Ora -annuncia Lincio- non possiamo che ringraziarli per tutto quanto ci hanno regalato. Tutto il nostro territorio festeggia orgoglioso i nostri eccezionali atleti e anche l’Amministrazione Provinciale, per dimostrare in maniera tangibile l’apprezzamento nei loro confronti, intende invitarli, trascorso il periodo di ferie, presso la sede del Tecnoparco, per complimentarsi di persona e consegnare un simbolico riconoscimento per gli strepitosi risultati raggiunti”.

Appuntamento, quindi, a settembre per festeggiare ancora un volta Elisa e Filippo e la loro straordinaria olimpiade.