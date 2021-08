il 7 agosto a Macugnaga Concerto Sacro con Gianmario Cavallaro e Victoria Shapranova

La chiesa parrocchiale di Macugnaga ospiterà, sabato 7 agosto, un Concerto Sacro.

Il maestro Gianmario Cavallaro all’organo con la soprano Victoria Shapranova presenteranno

Arie celebri e brani per organo.

Sono in programma:

Preludio e fuga in fa G. Simon

Domine deus sonata in mi minore A. Vivaldi

Bist du bei mir toccata in re minore F. Gasparini

Ave J. S. Bach

Verum allegro D. Zipoli

Laudate Dominum W. A .Mozart

Allegro maestoso in do B. Galuppi

Panis Angelicus plein jeu in sol minore W. A. Mozart

Ave Maria J. S. Bach

Allegro in fa maggiore C. Franck

Agnus Dei L. N. Clerambault

Salve Regina G. Puccini