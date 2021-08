Allerta gialla per forti temporali ma ferragosto con un'ondata di forte calura

Dopo due giorni di tregua sono riprese le piogge, ma parrebbe che siamo alla fine di questo lungo periodo piovoso. Luca Sergio di MeteoLive Vco precisa: «La Protezione Civile ha emanato un “Allerta Gialla” su Vco e Biellese per pericolo forti temporali nella serata di sabato 7 agosto.

L’avvisaglia dell'arrivo del maltempo la si è vista già 36 ora fa, cielo sereno con alto cirri in quota a segnalarlo. Le piogge dovrebbero interessare la zona dei laghi, quella pedemontana e le Alpi.

La fase più acuta del maltempo dovrebbe essere in serata, è qui che sono attesi i temporali localmente anche forti. Temperature massime in calo. Entro le prime ore di domenica 8 i temporali dovrebbero aver lasciato il territorio e si avrà un netto miglioramento del tempo.



Tendenza 10/20 agosto

Le temperature rimarranno sui valori medi fino a lunedì 9, poi è in arrivo un'ondata di caldo che potrebbe essere intenso fin verso il 15 agosto per poi aumentare e diventare una ondata di caldo molto intenso fin verso il 20 del mese.

Nel periodo, possibile qualche temporale di calore».