Calasca celebra San Valentino con la Milizia Tradizionale

Torna domani una delle feste tradizionali della Valle Anzasca: a Calasca si celebra San Valentino con la presenza della Milizia Tradizionale.

La festa presenta riti e tempistiche che restano immutate nei tempi:

alle ore 06.30 pifferi e tamburi attraverseranno le diverse frazioni del paese e daranno la sveglia.

ore 8.00 Riunione degli ufficiali, soldati e musicanti in piazza d’armi.

ore 8.30 Inizio della parata militare

ore 9.30 Messa militare presso la "Cattedrale tra I boschi"

ore 10.30 Messa solenne e processione seguita da scariche fucileria

ore 15.30 Vespri solenni, processione, scariche fucileria

ore 16.30 Premiazione soci perpetui per i 25 e 30 anni di servizio nella Milizia

ore 20.30 Tradizionale risotto in piazza

Durante le celebrazioni religiose, all’interno della Cattedrale tra i Boschi, tornerà a suonare il monumentale organo.

L’organo, un Mentasti del 1880, dotato di 1706 canne, di cui 36 in legno, le altre in metallo , è stato restaurato dalla ditta Fratelli Marzi che l’ha smontato e portato nel proprio laboratorio. Ora risuona nuovamente nella Cattedrale tra i Boschi.







Uno degli ultimi a suonarlo era stato don Severino Cantonetti, che tra le tante abilità aveva anche quella di suonare l’organo.