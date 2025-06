Assemblea Ciss Ossola, si elegge il revisore dei conti

Il Consorzio intercomunale dei servizi sociali dell’Ossola convoca per martedì 1° luglio alle 17.00 l’assemblea consortile.

Quattro i punti all’ordine del giorno: la ratifica della deliberazione del 15 maggio con oggetto “variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, la ratifica della deliberazione del 13 giugno con oggetto “approvazione bozza schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell’ente” e, infine, la nomina del revisore dei conti per il periodo compreso tra il 5 luglio 2025 e il 4 luglio 2028. Infine, "indirizzi in merito al contributo per le spese sostenute per l'assistenza ai minori a favore dei quali è stato disposto un provvedimento dell'autorità giudiziaria".

L’assemblea si terrà in presenza, ma è possibile partecipare anche in videoconferenza.