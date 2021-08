''Non ha senso un metrò alpino tra Formazza e Bosco Gurin''

Due anni fa era venuto alla Lucciola Cristian Romaniello , parlamentare dei 5 Stelle. Ma 5 Stelle e Pd erano allora su fronti opposti sui banchi del parlamento e molto distanti politicamente, tanto da scambiarsi spesso attacchi su più argomenti . Stavolta la venuta a Villadossola di Davide Crippa, per un dibattito a La Lucciola, ‘cade’ in un momento in cui i 5Stelle sono col Pd nel Governo Draghi.