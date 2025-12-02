Viabilità a Domodossola, la minoranza attacca: "Il sindaco evita il confronto, la giunta nega i problemi"

Nuovo scontro in Consiglio comunale a Domodossola sul tema della viabilità. La minoranza punta il dito contro il Sindaco Lucio Pizzi, accusandolo di aver "abbandonato la sala" mentre veniva discussa l’interpellanza dedicata alla circolazione cittadina, sollevata da Marco Bossi, consiglierie di opposizione. A rispondere è stato quindi il vicesindaco Franco Falciola, che – secondo quanto riportato – avrebbe minimizzato le criticità segnalate da cittadini e imprenditori.

L’interpellanza chiedeva chiarimenti sulla programmazione presente e futura dei cantieri pubblici e privati, oltre a porre l’attenzione sulle ricadute delle modifiche alla viabilità. Secondo la minoranza, però, dalle risposte "emerge che per l’amministrazione non esistono problemi rilevanti", né risultano agli atti segnalazioni formali o dati sui cali di fatturato lamentati da diverse attività del centro.

A far discutere è soprattutto il rinvio di ogni possibile correttivo: l’assessore ai lavori pubblici avrebbe infatti confermato che eventuali modifiche alla viabilità potranno essere valutate solo "a lavori conclusi". Tempistiche che, sottolineano i consiglieri, non saranno brevi: "Non prima di due anni, sempre che non si aggiungano nuovi progetti. Ma tra due anni, per molte attività potrebbe essere troppo tardi: lo dimostrano le tante serrande già abbassate".

La minoranza critica anche il richiamo, da parte del vicesindaco, al progetto di “centro commerciale naturale” previsto nel programma elettorale: "Alcune scelte, soprattutto sulla viabilità, rischiano invece di indirizzare cittadini e acquirenti verso centri commerciali esterni o altre città, dove eventi, parcheggi gratuiti e tempi certi risultano più attrattivi".

Sul fronte dei cantieri futuri, viene accolta con cautela la prospettiva di avviare nel 2026 i lavori sul ponte dell’88, opera considerata strategica per la mobilità domese: "È positivo che se ne preveda la riapertura – affermano – ma sarà fondamentale vigilare affinché tutti gli enti coinvolti rispettino gli impegni".

La nota si chiude con una critica ai modi dell’amministrazione nel rapporto con la minoranza: "Ribadiamo il nostro disappunto per come vengono accolte le istanze portate in Consiglio. Continueremo a sollecitare il Sindaco su tutti i temi di interesse pubblico che molti cittadini ci segnalano ogni giorno".