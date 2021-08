A Devero manifestanti 'no lupo' fanno saltare la presentazione di un libro per bambini che parla di lupi

Si sarebbe dovuto svolgere ieri pomeriggio, giovedì 12 agosto, alla locanda Alpino dell’Alpe Devero la presentazione del libro ‘Osso la Lupa. Uomini e Lupi sulle Alpi’ con la partecipazione dell’autore Matteo Antonio Rubino.

Quando l’autore è arrivato al luogo designato ha trovato cartelli e volantini “via i lupi dai pascoli” ed ha iniziato ad intavolare un discorso con le persone presenti.

I problemi sono iniziati all’arrivo di altri manifestanti che alzando i toni, come raccontato da Rubini, pretendevano che la presentazione fosse annullata.

“Ho cercato di intavolare una discussione costruttiva – ci racconta Rubini – invitandoli a partecipare alla presentazione spiegando loro che il mio è un libro per bambini che racconta una storia, non un libro che propaganda una qualche teoria, si svolge in paesi inventati con personaggi di fantasia. Si sono aggiunte alcune persone che animatamente hanno iniziato a dirmi che la presentazione non l’avrei dovuta fare perché era un insulto al loro mestiere e per colpa di gente come me – prosegue l’autore – che i lupi arrivano sulle alpi neanche fossi il pifferaio magico”.

A questo punto gli animi dei manifestanti si sono ulteriormente riscaldati giungendo a minacciare l’autore, come egli stesso ci racconta: “Minacciato davanti ad alcune famiglie con bambini venuti dicendomi ‘ti veniamo a prendere e ti tiriamo fuori dalla presentazione’. A quel punto mi sono sentito in dovere di annullare l’evento per non mettere a rischio i bambini e le famiglie”.

Conclude Rubini: “una volta annullato il mio evento queste persone si sono messe a manifestare davanti all’evento sbagliato: c’era un gruppo di persone riunite per altre cose che non c’entravano assolutamente nulla con il mio libro. Ciò che penso è che sia stato tutto orchestrato altrove, sono venuti muniti di striscioni, cartelli e indossando la maglietta ‘no lupo’, un giornalista con tanto di telecamera che riprendeva e fotografava. La cosa era ampiamente organizzata e il mio libro è stato il pretesto per portare al Devero questa protesta”.

L’evento davanti al quale sono andati a protestare dopo aver impedito lo svolgimento della presentazione era l’assemblea annuale del Consorzio Alpe Devero, alle quale partecipava anche il vice sindaco di Baceno Stefano Costa: “Stavamo facendo l'incontro annuale dove i consorziai, cioè i proprietari degli stabili del Devero, incontrano l’Amministrazione Comunale per discutere dei problemi. Un incontro che quest’anno abbiamo deciso di fare all’aperto per rispettare le norme anti covid. Ad un tratto sono arrivate queste persone con i campanacci, sono andato a chiedere di allontanarsi per permetterci di continuare la nostra riunione cercando di spiegare loro che noi nulla avevamo a che fare con la loro protesta. Hanno iniziato ad attaccare briga chiedendo se fossi pro o contro il lupo comportandosi da estremisti, tanto quanto certi sostenitori dei lupi, non è così che funziona”.

Per l’autore del libro l’impegnativa giornata si è conclusa presso la caserma dei Carabinieri dove ha sporto denuncia per le minacce subite.

Il prossimo appuntamento con la presentazione di ‘Osso la Lupa’ si terrà venerdì 20 al parchetto di Villa.