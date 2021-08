Sgomento a Domo per la scomparsa di un piccolo di soli 3 anni

Dramma in Trentino Alto Adige per una famiglia domese, colpita dalla morte improvvisa del figlio di 3 anni. La notizia circola in città dal primo pomeriggio.

La famiglia, residente a Calice, si trova in vacanza in Trentino dove si è consumata la tragedia. Sembra che il bimbo si sia sentito male improvvisamente. Il piccolo era figlio di una coppia che ha anche un'altra figlia poco più grande. Il papà del bambino è un giovane molto conosciuto in città per la sua attività lavorativa. Il piccolo di 3 anni aveva frequentato l'asilo nido comunale l'Aquilone.