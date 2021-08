Giornata culturale all'Acli di via Marconi

La presentazione di un libro e di una mostra caratterizzeranno la giornata di lunedì 23 agosto, uno dei tradizionali giorni in cui si svolgeva la Festa di San Bartolomeo, che quest’anno la Pro Loco ha deciso di non organizzare.

Le presentazioni si terranno al circolo Acli di via Marconi a Villadossola. Alle ore 17sarà presentato il libro di Pier Franco Midali, “Ossola divina Ossola di vino”, che racconta la storia della vite e del vino in Ossola, scritto in collaborazione con Bruno Pavesi. Contemporaneamente, sarà inaugurata la mostra “Via Vitis” di Sergio Bertinotti, una serie di quattordici opere, quali tappe di un percorso dedicato al vino, con riferimenti che partono dagli albori della storia fino agli aspetti sacrali e rituali della nostra tradizione. Le immagini dell’intero ciclo di questi quadri sono inserite pure nella monografia, “Geometrie dell’anima”, che l’artista di Mergozzo ha appena pubblicato, e di cui si parlerà durante l’incontro. Presenta il critico Giuseppe Possa. La mostra sarà visitabile fino a lunedì 30 agosto, negli orari di apertura del circolo: 9-19, domenica chiuso.