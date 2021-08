Montecrestese piange la scomparsa di Angelo Molini

"Ci ha lasciato oggi Angelo Molini, un timido ed onesto uomo, dedito al volontariato ed innamorato del suo paese". Con queste parole Guido Tomà ricorda Angelo Molini, volontario del paese scomparso nellke scorse ore.

"Presente in ogni festa non per divertirsi ma per lavorare, al centro culturale con Don Luciano ed a tutte le feste di oratorio lo si trovava per l'incanto delle offerte, volontario AIB, componente del Coro Valgarina da sempre ed ultimamente anche della WilFolkband" ricorda Tomà. Molini è stato componente della Pro Loco e sempre presente ad ogni attività, per il circolo anziani consigliere, con gli Alpini era sempre presente come 'costinaro' e non ha mai mancato di supportare la Sagra della Patata sin dalla prima edizione.

"Mancheranno le sue battute, i suoi soprannomi ma soprattutto la sua bontà e la sua disponibilità per tutta la comunità di Montecrestese....Grazie Angelo per ciò che hai fatto e per come l'hai fatto ti ricordemo sempre...." conclude il presidente della Pro loco.