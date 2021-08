La Valle Vigezzo non rinuncia ai tradizionali fuochi, appuntamento questa sera alla Piana con Vette d'Artificio

In attesa della sesta edizione nel 2022, la società di gestione della Piana di Vigezzo non ha voluto rinunciare ad un appuntamento speciale del festival piromusicale.



La quinta edizione di Vette d'artificio aveva riscosso, nell'estate 2019, un grande successo. Il percorso dell'unica rassegna piromusicale in alta quota d'Italia aveva subito lo scorso anno una brusca interruzione a causa della pandemia che ancora oggi condiziona il mondo degli eventi.



Nonostante questo, i gestori della Piana di Vigezzo, località da cui Vette d'artificio ha mosso i primi passi nel 2014, hanno voluto confermare l'unico appuntamento di questa edizione speciale del festival, in programma questa sera alle ore 22.30 ai 1700 metri di altitudine della località vigezzina.



La Piana di Vigezzo sarà raggiungibile attraverso la moderna cabinovia, che viaggerà fino alle ore 22 e riprenderà servizio al termine dello spettacolo. Il viaggio – in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti contagio – condurrà in dieci minuti alla sede dello show piromusicale targato Vette d'artificio.



“Per noi è un segnale importante – dichiara l'ideatore della rassegna e titolare della GFG Pyro, Fabio Graziani – siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà organizzative che ancora oggi condizionano il mondo degli eventi, e dunque sapere che la località da cui il nostro festival è nato decide di programmare un appuntamento speciale ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Sarà uno spettacolo con cui cercheremo di emozionare e unire le persone, pur con tutte le misure di sicurezza, d'obbligo in questo periodo ancora complicato”.



La serata di Vette d’artificio prenderà il via dopo il tramonto, alle ore 22.30, ma l’intera giornata sarà perfetta per scoprire la versione estiva della Piana di Vigezzo, con numerose opportunità outdoor: trekking per escursionisti di ogni livello su una rete sentieristica ben segnalata, oltre 60 km di percorsi per bike e e-bike immersi nella natura più pura, relax e buon cibo. Il bar ristorante La Tana, infatti, è aperto ogni giorno, e tutti i sabato sera, con aperitivi e piatti gustosi.



Sarà possibile scegliere tra due pacchetti speciali creati per la serata:

SALI e SCENDI - 16€ (andata e ritorno in cabinovia)

SALI, MANGI BEVI e SCENDI - 25€ (andata e ritorno in cabinovia + cena al ristoro La Tana)