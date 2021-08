Maltempo in Canton Ticino, pianta cade su un camper: cinque feriti, uno è gravissimo

Tornano i temporali e i danni dopo i giorni di grande afa. Un violento nubifragio ha colpito nel pomeriggio il Canton Ticino provocando cinque feriti, di cui uno gravissimo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 di oggi in un campeggio in via Mappo a Tenero, in zona Locarno.

Per cause che l'inchiesta della polizia cantonale dovrà stabilire, un camper van con tenda esterna, è stata colpito da una pianta caduta a causa del maltempo. Stando a una prima valutazione medica, si contano 4 persone ferite in modo leggero e una donna che ha riportato gravi ferite a una gamba e la sua vita è in pericolo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale del Piano, i pompieri di Locarno, un'impresa privata nonché i soccorritori del Salva, della Croce Verde di Bellinzona, della Croce Verde di Lugano e della Rega.

I cinque feriti, tra cui la donna in gravi condizioni, sono già stati trasportati all'ospedale.