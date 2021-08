Tragedia a Rescaldina: muore travolto dal Malpensa Express sulla Domo-Milano

Un uomo di 58 anni è morto questa mattina dopo essere stato travolto dal treno a Rescaldina. E' successo in stazione intorno alle 12.10. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i soccorritori con ambulanza e automedica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Purtroppo per la persona travolta dal convoglio non c'è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Inevitabili disagi sulla linea. Trenord ha avvisato i viaggiatori con una nota sottolineando come «a causa di un investimento di persona in linea tra le stazioni di Rescaldina e Saronno e il conseguente intervento delle autorità competenti per gli opportuni rilievi, i treni della linea sono previsti con ritardi medi di 60 minuti. Possibili variazioni di percorso e cancellazioni».