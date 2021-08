Lutto a Cosasca per la scomparsa di Maria Baccaglio

Cordoglio a Cosasca per la scomparsa, all'età di 95 anni, di Maria Baccaglio. Storica componente del gruppo folk di Cosasca, originaria di Beura, era molto conosciuta in Ossola; era stata una delle prime componenti del gruppo Folk e con il costume tipico non mancava mai alle varie uscite del gruppo per le cerimonie e alle manifestazioni a Domodossola e nei paesi vicini.

Una donna molto attiva anche in parrocchia nell'organizzazione delle varie iniziative a corollario delle feste patronali e religiose e nell'organizzazione del pranzo degli anziani.

Maria era apprezzata per l'energia che metteva nel lavoro, per la sua disponibilità verso la comunità e il sorriso aperto e cordiale. Maria è stata inoltre una donna all'avanguardia e negli anni 60' è stata tra le prime donne in zona ad avere la moto, con il Galletto Guzzi si spostava a Domodossola e nei paesi vicini.

Il figlio Pino, ora in pensione, è stato per molti anni impiegato al comune di Domodossola. I funerali si sono svolti questa mattina a Cosasca.