Montescheno, a buon punto la nuova ala della casa di comunità

Proseguono i lavori di ampliamento della "Casa di comunità per la valle Antrona", a Montescheno. Lavori per 1 milione 600 mila euro. In questi mesi estivi la nuova struttura sta prendendo forma. Si tratta di un progetto che prevede la realizzazione di un nuovo immobile collegato all’esistente che già garantisce 21 posti per anziani, che diventeranno poi 40. Nuovi spazi come le stanzette per gli ospiti, la camera mortuaria e il locale per il culto, palestra, locale parrucchiere, spazio polivalente per attività, ambulatorio medico. La struttura di Montescheno aspira così a diventare il centro principale per l’erogazione di servizi alla popolazione della valle Antrona nonché la sede centrale per l’erogazione di servizi domiciliari.