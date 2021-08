Come prepararsi al test IELTS

Esistono moltissimi percorsi formativi per imparare la lingua inglese ed ognuno di essi è indirizzato verso uno specifico obiettivo. Dai corsi di inglese generici, utili per chi vuole iniziare un apprendimento non specifico della lingua, alla formazione mirata, in grado di soddisfare i più disparati obiettivi personali.

Chi si affaccia alla lingua ha infatti, tra le altre, anche la possibilità di seguire un corso di inglese in una delle scuole più rinomate della penisola, come ad esempio la Wall Street English Torino, finalizzato a fare proprie le competenze che permettono di affrontare i più differenti contesti nei quali è necessario disporre di una buona conoscenza dell'inglese.



Spesso si rivela necessario anche approfondire specifici contesti di scambio linguistico, come ad esempio quello professionale: proprio per questo motivo esistono corsi finalizzati ad acquisire skills ben determinate, come ad esempio i percorsi di Business English, orientati in modo specifico per il settore lavorativo.



Esistono anche note certificazioni con valenza internazionale, ognuna delle quali va a soddisfare determinate esigenze. Il test IELTS ad esempio è un esame di inglese pensato in modo specifico per chi ha la necessità di studiare e lavorare in un paese dove la lingua nativa è proprio l'inglese.

Quali sono le modalità per prepararsi a questo test? Esistono sia soluzioni da autodidatti, che metodiche invece professionali ed efficaci per avvicinarsi agli esami.

Prepararsi in modo autonomo

La soluzione sicuramente più economica è quella di prepararsi al test IELTS in modo totalmente autonomo. In questo caso sarà necessario studiare la lingua reperendo da soli tutte le informazioni necessarie e specifiche per affrontare il test nel migliore dei modi.

Cercando online si trovano moltissime risorse utili per gestire con successo il test e riuscire a superarlo senza difficoltà: si trovano infatti su internet domande e test preparatori, così come guide su argomenti specifici trattati in sede d'esame. A questo scopo possono essere utili i più disparati corsi di inglese online, così come i contenuti forniti dalle migliori piattaforme per l'apprendimento dell'inglese.

Un’altra risorsa essenziale sono anche i libri: ne sono stati scritti parecchi proprio per aiutare gli studenti ad affrontare questa tipologia di test. Sono generalmente economici e contengono indicazioni fondamentali per la preparazione e il superamento del test IELTS. Tali testi si trovano nelle diverse librerie presenti in tutte le principali città d'Italia, ma sono anche acquistabili online su diversi store.

La preparazione del test in autonomia può essere un'opzione valida per persone che vantano già buone competenze della lingua inglese, ma può essere invece sconsigliata per chi è agli inizi del percorso e affronta, partendo dalle basi, un percorso di studio lungo e a volte difficoltoso.

Prepararsi grazie ad una scuola di inglese

Una modalità sicuramente più concreta e professionale per affrontare questa tipologia di test è quella di seguire un corso specifico presso una scuola di inglese. In questi istituti è possibile infatti chiedere di essere inseriti in un percorso di formazione specifico per superare il test IELTS, così da avere da una preparazione adeguata, nonché dei formatori professionali che possono accompagnare lungo tutto l’iter.

Questa metodica è sicuramente più dispendiosa in termini di budget, ma offre anche un supporto altamente professionale e personalizzato per ogni studente che intende perseguire come obiettivo il superamento del test.

Una formazione di qualità offre anche dei vantaggi in termini di tempo: studiare infatti in totale autonomia può non essere semplice, soprattutto se si è a digiuno della lingua, mentre essere seguiti da un tutor esperto riesce a mettere il boost al processo di apprendimento.

A prescindere dal percorso scelto, il test IELTS non è sicuramente da sottovalutare. Ottenere questa certificazione può dare un grande valore aggiunto al proprio curriculum e può aprire le porte a percorsi professionali particolarmente interessanti e ambiti. Prima di affrontare l'esame è bene esser sicuri del proprio livello, chiedendo ad esempio un feedback a un insegnante di inglese che conosce con precisione i requisiti basilari per superare il test senza commettere passi falsi.