Al Torrione del Calvario andrà in scena “Le Passioni del giovane Dante"

Lunedì 23 agosto, sempre alle 21.15 Oxilia sarà ancora ai Giardini del Torrione al Sacro Monte Calvario

per lo spettacolo “Le Passioni del giovane Dante". Dopo la lettura in palazzo San Francesco da parte di Andrea Gattinoni, incentrata sui sette vizi capitali, uno spettacolo differente, una biografia di Dante Alighieri in cui si raccontano la passione politica, i fervori battaglieri, gli amori e le amarezze di Dante, rendendo così il Sommo Poeta un personaggio tangibile e palpitante e mettendo in grado le nostre menti di non ricordare solamente la letteratura dantesca, ma anche l'uomo che la generò e i motivi che la portarono alla luce.

Lo spettacolo vedrà in scena Davide Pini Carenzi e Daniele Sala, autori e interpreti. In caso di maltempo la rappresentazione si svolgerà presso l'Aula Magna del Collegio Rosmini di Domodossola.