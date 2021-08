Dalla domotica alle energie rinnovabili: la sostenibilità comincia in casa

Quello della sostenibilità è un tema del quale si sente parlare spesso negli ultimi tempi, a causa dei cambiamenti che il nostro pianeta sta affrontando. Si fa ad esempio al cambiamento climatico, che ha spinto aziende, governi e famiglie a viaggiare a vele spiegate in direzione della decarbonizzazione.

Dallo smaltimento dei rifiuti all’inquinamento ambientale, passando per un atteggiamento più rispettoso nei confronti del verde e delle zone boschive, in realtà la sostenibilità parte sempre da noi e dalle nostre routine fra le quattro mura domestiche.

La tecnologia a supporto della sostenibilità ambientale

C’è stato un tempo in cui la tecnologia veniva vista come una nemica dell’ambiente, ma oggi non è più così. I nuovi ritrovati tecnologici possono infatti dare una grande mano d’aiuto al pianeta, a partire dalle nostre case, se si fa l’esempio della domotica. Si tratta di una scienza che riesce ad introdurre fra le mura di casa una serie di dispositivi progettati per aumentare il comfort di chi la abita, e al tempo stesso di agire a favore dell’ambiente.

Come? Automatizzando certe operazioni e tagliando gli sprechi energetici, facendo l’esempio degli impianti di illuminazione che si accendono e si spengolo da soli, tramite un sistema accessoriato con sensori di presenza, oppure le tapparelle che si aprono e si chiudono in autonomia, in modo da proteggere le temperature interne della casa dal calore esterno.

La smart home, dunque, può apportare numerosi benefici non solo alle persone ma anche al pianeta, e la prova concreta la si ottiene pensando ad altri apparecchi che si aggiungono in lista, come nel caso dei termostati smart. In sintesi, questi dispositivi funzionali al controllo dei consumi e al contenimento degli sprechi, ottimi alleati per la difesa dell’ambiente, oltre che protagonisti del comfort domestico.

La transizione energetica e le case ecologiche

La transizione energetica, che passa dalla decarbonizzazione, richiede quindi un intervento deciso a partire dalle nostre case. La domotica può ovviamente dare un contributo notevole alla causa, come spiegato poco sopra, ma ci sono anche altri consigli da seguire e da attuare, come il passaggio a forniture eco-friendly e l’utilizzo dell’energia pulita in casa.

Si fa riferimento alle energie rinnovabili, che lentamente si stanno ritagliando una buona fetta di mercato anche in Italia, e in particolar modo l’energia solare, la prima fonte di approvvigionamento energetico green nella nostra Penisola, un argomento che può essere approfondito sulle pagine dedicate all’energia fotovoltaica di VIVI energia, per esempio, che analizzano la questione nel dettaglio. Oltre all’energia del sole, in Italia si stanno espandendo anche i parchi eolici per la produzione di elettricità e gli impianti geotermici progettati per un utilizzo domestico, che sfruttano rispettivamente l’energia del vento e delle sonde di calore collocate nel terreno.