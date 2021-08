Si amplia il sistema di videosorveglianza a Domo, installate 12 nuove telecamere

Nell’ambito dei progetti di riqualificazione e di sicurezza urbana, sono state realizzate le necessarie infrastrutture di telecomunicazione che hanno permesso l’installazione di 12 nuove telecamere di videosorveglianza sul territorio cittadino.

Le telecamere, ad altissima risoluzione e basso impatto paesaggistico, funzionanti 24 ore su 24 con sensori che consentono riprese nitide anche in notturna, sono state installate a partire dall’incrocio tra Corso P. Ferraris / Via Marconi / Corso Di Dio, Piazza Ex Carceri e Corso del Popolo, Via Garibaldi / Piazza Tibaldi e Via Galletti e collegate al centro operativo della Polizia Locale.

Tramite il Corpo di Polizia Locale saranno rese disponibili -in tempo reale- alle altre forze dell’Ordine.

Le nuove telecamere vanno ad aggiungersi alle 50 apparecchiature dello stesso tipo già presenti sul territorio: si implementa così il progetto di sicurezza urbana che va ad assumere davvero un ampio respiro presidiando centro storico e la sua cintura come pure il perimetro della città attraverso un sofisticato sistema di lettura targhe e videosorveglianza presente in tutti gli accessi.

Il programma di installazione delle telecamere proseguirà: sono infatti previsti nuovi posizionamenti per una Città che si vuole sempre più sicura e, conseguentemente, vivibile.